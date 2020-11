Сериал «Ход королевы» побил все рекорды популярности — о чем он

«Ход королевы», новый сериал от Netflix, за первые 28 дней премьеры собрал у экранов 62 млн пользователей.

Он стал самым популярным художественным мини-сериалом на стриминговой платформе. Об этом сообщает пресс-служба сервиса на своей странице в Twitter.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix’s biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv