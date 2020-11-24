Сериал «Ход королевы» побил все рекорды популярности — о чем он

Ход королевы. Фото: Netflix

https://racurs.ua/n146911-serial-hod-korolevy-pobil-vse-rekordy-populyarnosti-o-chem-on.html

Ракурс

«Ход королевы», новый сериал от Netflix, за первые 28 дней премьеры собрал у экранов 62 млн пользователей.

Он стал самым популярным художественным мини-сериалом на стриминговой платформе. Об этом сообщает пресс-служба сервиса на своей странице в Twitter.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix’s biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv — Netflix (@netflix) November 23, 2020

«Ход королевы» влетел в топ сериалов сразу в 92 странах и занял 1 место в 63 странах. Роман, который лег в основу сериала, вошел в список бестселлеров New York Times спустя 37 лет после выхода в свет. Кроме того, после выхода шоу поисковые запросы Google «Как играть в шахматы» достигли девятилетнего максимума.

Сериал рассказывает историю девушки-шахматистки. Действие неторопливого сериала начинается в середине 1950-х, и продолжается до 1968 года. Девятилетняя Бет Хармон попадает в приют после автокатастрофы, в которой погибла ее мать, а сама она каким-то чудом уцелела. Пока другие воспитанницы готовятся стать образцовыми дочерьми в приемных семьях, а потом — хорошими женами, Бет посещает подвал мистера Шейбола — приютского завхоза, который любит играть в шахматы и пить виски.

Подростком Бет внезапно попадает в семью к алкозависимой домохозяйке и коммивояжера, которые давно надоели друг другу, а к ребенку относятся скорее как к воспитаннику.

Однако уже открывающая сцена сериала дает понять, как сложится история этой сироты: в 20 с небольшим Бет будет представлять США на международных турнирах и поставит мат латиноамериканским, европейским и советским мастерам. Омрачает эту сказку только одно обстоятельство — еще в приюте Бет пристрастилась к транквилизаторам. Препараты и помогли ей раскрыть свой дар, но эта «сделка» оказалась слишком дорогой.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Игра престолов», всемирно известный фэнтези-сериал HBO, получит приквел — сериал «Дом дракона» (House of Dragon) о династии Таргариенов. Он выйдет на американском телеканале в 2022 году, но точная дата премьеры первого сезона неизвестна.