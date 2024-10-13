Джаред Лето скучает за российскими зрителями - он анонсировал концерты в Киеве и Москве

https://racurs.ua/n200210-djared-leto-skuchaet-za-rossiyskimi-zritelyami-on-anonsiroval-koncerty-v-kieve-i-moskve.html

Ракурс

Американський співак та актор Джаред Лето заявив, що сумує за російськими глядачами, та анонсував концерти у Києві та Москві: його слова розкритикували.

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Лето — фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars. Нещодавно він виступив з концертом у Сербії, під час якого промовив слова, що викликали значний резонанс, повідомляє UNITED24 Media.

Співак виголосив про свій намір здійснити тур росією, зокрема про повернення до виступів у Москві й Санкт-Петербурзі коли «проблеми», пов’язані з війною в Україні вирішаться. На концерті він відмітив присутність росіян і зазначив, що відчув «багато російської енергії».

Коли всі проблеми вирішаться, ми повернемося до вашої батьківщини, — промовив він.

⚡️ Jared Leto is facing backlash after referring to Russia’s war against Ukraine as «these problems» and expressing a desire to perform in St. Petersburg and Moscow. Many online have called his comments tone-deaf. pic.twitter.com/atMSs8w0Ig — UNITED24 Media (@United24media) October 12, 2024

На концерті у Белграді музикант заявив, що сумує за російською аудиторією і сподівається на виступи і у росії, і в Києві, коли «ці всі проблеми закінчаться (має на увазі повномасштабне вторгнення армії рф на територію України, — ред.), будемо гуляти і тусуватися з усіма».

Слова співака розкритикували, зокрема, українці. А під останнім постом Джареда Лето в Instagram люди нагадують, що в Україні не «абстрактні проблеми», а повномасштабне російське вторгнення.

Реакції на це поки не було. Раніше Джаред Лето висловлював підтримку українцям. Він писав, що його «серце розривається» від того, що відбувається в Україні «в цей хаотичний і руйнівний час».