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Ракурс
Джаред Лето скучает за российскими зрителями - он анонсировал концерты в Киеве и Москве

Джаред Лето скучает за российскими зрителями — он анонсировал концерты в Киеве и Москве

13 окт 2024, 20:15
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Американський співак та актор Джаред Лето заявив, що сумує за російськими глядачами, та анонсував концерти у Києві та Москві: його слова розкритикували.


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Лето — фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars. Нещодавно він виступив з концертом у Сербії, під час якого промовив слова, що викликали значний резонанс, повідомляє UNITED24 Media.

Співак виголосив про свій намір здійснити тур росією, зокрема про повернення до виступів у Москві й Санкт-Петербурзі коли «проблеми», пов’язані з війною в Україні вирішаться. На концерті він відмітив присутність росіян і зазначив, що відчув «багато російської енергії».

Коли всі проблеми вирішаться, ми повернемося до вашої батьківщини, — промовив він.

На концерті у Белграді музикант заявив, що сумує за російською аудиторією і сподівається на виступи і у росії, і в Києві, коли «ці всі проблеми закінчаться (має на увазі повномасштабне вторгнення армії рф на територію України, — ред.), будемо гуляти і тусуватися з усіма».

Слова співака розкритикували, зокрема, українці. А під останнім постом Джареда Лето в Instagram люди нагадують, що в Україні не «абстрактні проблеми», а повномасштабне російське вторгнення.

Реакції на це поки не було. Раніше Джаред Лето висловлював підтримку українцям. Він писав, що його «серце розривається» від того, що відбувається в Україні «в цей хаотичний і руйнівний час».

Источник: Ракурс


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