Джаред Лето скучает за российскими зрителями - он анонсировал концерты в Киеве и Москве

Американський співак та актор Джаред Лето заявив, що сумує за російськими глядачами, та анонсував концерти у Києві та Москві: його слова розкритикували.

.

Лето — фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars. Нещодавно він виступив з концертом у Сербії, під час якого промовив слова, що викликали значний резонанс, повідомляє UNITED24 Media.

Співак виголосив про свій намір здійснити тур росією, зокрема про повернення до виступів у Москві й Санкт-Петербурзі коли «проблеми», пов’язані з війною в Україні вирішаться. На концерті він відмітив присутність росіян і зазначив, що відчув «багато російської енергії».

⚡️ Jared Leto is facing backlash after referring to Russia’s war against Ukraine as «these problems» and expressing a desire to perform in St. Petersburg and Moscow. Many online have called his comments tone-deaf. pic.twitter.com/atMSs8w0Ig