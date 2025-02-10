Потап в интервью россиянину Дудю рассказал о "заочной службе в ТРО"

https://racurs.ua/n203943-potap-v-intervu-rossiyaninu-dudu-rasskazal-o-zaochnoy-slujbe-v-tro.html

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Український артист Потап — Олексій Потапенко — дав перше з початку повномасштабного вторгнення велике інтервʼю. Він поговорив з російським журналістом Юрієм Дудем в іспанській Каталонії, да зараз живе.

Потапенко пригадав, чим він займався перші місяці після початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи за кордоном. Як запевнив 43-річний артист, «у цьому його підтримало навіть керівництво країни».

Виявляється, встиг Потап і побути в ТрО, куди раніше вступив «заочно», з Іспанії — мовляв, були величезні черги і тому він у такий спосіб «зайняв собі місце».

Він переконує, що постійно приїздить в Україну, що Офіс президента і особисто Валерій Залужний прохали його гастролювати закордоном, і що майже всі зароблені гроші він витрачає на донати.

Співак вважає, що росія повинна визнати свою провину, покаятися, повернути окуповані території та виплачувати репарації, щоб в майбутньому могла бути побудована нормальна співпраця між країнами.

росії необхідно визнати провину, а краще покаятися, повернути всі території Україні, виплачувати довго-довго репарації, і можливо колись буде добре сусідство.