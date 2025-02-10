В мукачевском ТЦК мужчин за деньги тайком выводили за пределы учреждения

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На Закарпатті Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування та військовим, яких повернули з СЗЧ — зробити це знову.

Працівники ДБР затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, повідомила 10 лютого прес-служба відомства.

Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3−4 тис. дол., які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

Також за 4−5 тис. дол. він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву. Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий.

Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишити щонайменше п’ятеро військовослужбовців. ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тис. дол.