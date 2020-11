Серіал «Хід королеви» побив усі рекорди популярності — про що він

«Хід королеви», новий серіал від Netflix, за перші 28 днів прем'єри зібрав перед екранами 62 млн користувачів.

Він став найпопулярнішим художнім міні-серіалом на стрімінговій платформі. Про це повідомляє прес-служба сервісу на своїй сторінці у Twitter.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix’s biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv