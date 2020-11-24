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Ракурс
Хід королеви. Фото: Netflix

Серіал «Хід королеви» побив усі рекорди популярності — про що він

24 лис 2020, 13:52
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«Хід королеви», новий серіал від Netflix, за перші 28 днів прем'єри зібрав перед екранами 62 млн користувачів.

Він став найпопулярнішим художнім міні-серіалом на стрімінговій платформі. Про це повідомляє прес-служба сервісу на своїй сторінці у Twitter.

«Хід королеви» влетів у топ серіалів одразу у 92 країнах та зайняв 1 місце у 63 країнах. Роман, який ліг в основу серіалу, увійшов до списку бестселерів New York Times через 37 років після виходу у світ. Окрім того, після виходу шоу пошукові запити Google «Як грати в шахи» досягли дев’ятирічного максимуму.

Серіал розповідає історію дівчини-шахматистки. Дія неквапливого серіалу починається в середині 1950-х, і триває до 1968 року. Дев’ятирічна Бет Хармон потрапляє в притулок після автокатастрофи, в якій загинула її мати, а сама вона якимось дивом вціліла. Поки інші вихованки готуються стати зразковими дочками в прийомних сім’ях, а потім — хорошими дружинами, Бет відвідує підвал містера Шейбола — притулкового завгоспа, який любить грати у шахи та пити віскі.


Підлітком Бет раптово потрапляє в сім’ю до алкозалежної домогосподарки і комівояжера, які давно набридли один одному, а до дитини ставляться скоріше як до вихованця.

Однак уже відкриваюча сцена серіалу дає зрозуміти, як складеться історія цієї сироти: у 20 з невеликим Бет представлятиме США на міжнародних турнірах і поставить мат латиноамериканським, європейським і радянським майстрам. Затьмарює цю казку лише одна обставина — ще у притулку Бет пристрастилася до транквілізаторів. Препарати й допомогли їй розкрити свій дар, але ця угода коштує занадто дорого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Гра престолів», всесвітньо відомий фентезі-серіал НВО, отримає приквел — серіал «Будинок дракона» (House of Dragon) про династію Таргарієнів. Він вийде на американському телеканалі у 2022 році, але точна дата прем'єри першого сезону невідома.

Джерело: Ракурс


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