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Ракурс
У Києві двоє братів вбили свого знайомого, бо той просив вимкнути російську музику

У Києві двоє братів вбили свого знайомого, бо той просив вимкнути російську музику

18 кві 2025, 13:18
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У Києві двоє братів вбили свого знайомого, бо той просив вимкнути російську музику.
За даними прокуратури, чоловіки посварились під час застілля у квартирі. 21-річний та 22-річний підозрювані хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути, повідомили в прокуратурі столиці.
Під час конфлікту один з братів завдав йому ударів ножем, а інший кілька разів вдарив знайомого по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер.
Наразі підозрювані під вартою. Їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років тюрми або довічне ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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