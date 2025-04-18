В Киеве двое братьев убили своего знакомого, потому что тот просил выключить русскую музыку

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Ракурс

У Києві двоє братів вбили свого знайомого, бо той просив вимкнути російську музику.

За даними прокуратури, чоловіки посварились під час застілля у квартирі. 21-річний та 22-річний підозрювані хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути, повідомили в прокуратурі столиці.

Під час конфлікту один з братів завдав йому ударів ножем, а інший кілька разів вдарив знайомого по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер.

Наразі підозрювані під вартою. Їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років тюрми або довічне ув’язнення.