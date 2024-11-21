Одну з головних ролей у S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграв боєць бригади «Азов»

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Ракурс

Одну з головних ролей у сіквелі культової гри «S.T.A.L.K.E.R. 2» зіграв Олександр (Сей) Лаптій — боєць бригади «Азов».

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У цивільному житті він — актор театру і кіно. У 2023 році доєднався до лав бригади «Азов».

Лаптій втілив одного з головних персонажів культової української гри.