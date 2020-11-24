Кабмин отказался повышать минимальную зарплату учителям в 2021 году. Фото:

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Кабинет министров отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года.

Украинское правительство приостановило до 31 декабря 2021 года действие постановления КМУ от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки». Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября. Об этом сообщает правительственный портал.

В документе говорится о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2 тыс. 393 грн.

В Кабмине пояснили, что реализацию постановления о росте зарплат учителей перенесли «в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования».

Тем временем в Минобразования анонсировали повышение зарплат педагогов на более чем четверть. Временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram сообщил, что на 2021 год проектом госбюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов. С января зарплата повысится на 20%, а с июля — еще на 8,3%.

Также Шкарлет пообещал, что с 1 сентября должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в том числе педагогов, были повышены на 5,8%. По его словам, деньги на такое увеличение должностных окладов и зарплат на следующий год предусмотрены.

Напомним, в Минобразования ранее заявляли, что должностные оклады учителей из расчета 18 часов в неделю с июля 2021 года должны быть на 30% больше, чем в сентябре этого года.