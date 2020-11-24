Елизавета II запустила производство своего любимого алкогольного напитка

Королева Елизавета II, фото: SportChic

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Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II собственное производство джина, который является одним из ее любимых алкогольных напитков.

Джин под названием Sandringham Celebration Gin изготовили на винокурне в имении королевы на севере Норфолка, сообщает издание Daily Mail.

Стоимость напитка, разлитого в бутылки объемом 500 миллилитров, составит 50 фунтов стерлингов (около 1,9 тыс. грн).

Бутылки продает интернет-магазин имения с бесплатной доставкой по Великобритании. После отмены карантина джин также можно будет приобрести в сувенирном магазине Sandringham.

Это уже третий алкогольный бренд, который открывает королевская семья. В июле Букингемский дворец представил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев после этого сын королевы принц Чарльз решил выпускать джин под маркой Highgrove.

Стоит отметить, что джин от королевы является самым дорогим из этого перечня. Стоимость Royal Collection Trust составляет 40 фунтов стерлингов за бутылку объемом 700 миллилитров, а джин от принца Чарльза — 34,95 фунтов стерлингов за бутылку такого же объема.

Напомним, известный американский миллиардер и изобретатель Маск недавно начал производство текилы.