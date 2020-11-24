Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Рекорд коронавируса обнаружили в Киеве за минувшие сутки, 23 ноября.

Вчера заболели 1 тыс. 422 человека, а всего с начала пандемии в столице уже зафиксировали 61 тыс. 640 случаев. В понедельник умерли 30 больных, а всего жертвами коронавируса стали 1 тыс. 173 киевлянина. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Среди больных: 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет. Также болезнь обнаружили у 51 девочки от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

Больше всего больных вчера обнаружили в Деснянском районе —427 человек. В Подольском районе заболели 170 киевлян, а в Дарницком районе выявили 159 случаев.

Медики решили госпитализировать 68 пациентов, а остальные находятся на самоизоляции. Выздороветь за сутки смогли 347 человек, а в целом коронавирус преодолели 21 тыс. 91 житель Киева.

Напомним, 23 ноября в Украине зафиксировали еще 12 тыс. 287 случаев коронавирусной болезни COVID-19, что заметно больше, чем по результатам 22 ноября, когда было выявлено 10 тыс. 945 случаев этого заболевания.