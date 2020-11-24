В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: AviaPages.ru

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали еще 12 тыс. 287 случаев коронавирусной болезни COVID-19, что заметно больше, чем по результатам 22 ноября, когда были выявлены 10 тыс. 945 случаев этого заболевания.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев заболевания — 533 ребенка и 570 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в таких регионах:

Киеве — 1 тыс. 422;

Киевской области — 1 тыс. 89;

Днепропетровской области — 952;

Одесской области — 865;

Запорожской области — 800.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 403 человека. В настоящее время на коронавирус в Украине болеют более 337,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с распространением COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 188 человек, выздоровели 8 тыс. 298 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 647 тыс. 976 человек;

выздоровели 299 тыс. 358 больных;

зафиксировали 11 тыс. 263 летальных случая.

По данным сервиса Worldometers, Украина, по результатам 23 ноября, оказалась на шестом месте в Европе по количеству новых случаев COVID-19 и на десятом в мире.

Напомним, недавно стало известно, сколько народных депутатов заболели COVID-19.