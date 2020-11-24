Коронавирус в Украине — количество новых случаев возросло (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146891-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-vozroslo-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали еще 12 тыс. 287 случаев коронавирусной болезни COVID-19, что заметно больше, чем по результатам 22 ноября, когда были выявлены 10 тыс. 945 случаев этого заболевания.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Среди новых случаев заболевания — 533 ребенка и 570 медработников.
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в таких регионах:
- Киеве — 1 тыс. 422;
- Киевской области — 1 тыс. 89;
- Днепропетровской области — 952;
- Одесской области — 865;
- Запорожской области — 800.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 403 человека. В настоящее время на коронавирус в Украине болеют более 337,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с распространением COVID-19.
Коронавирус за сутки унес жизни 188 человек, выздоровели 8 тыс. 298 больных.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 647 тыс. 976 человек;
- выздоровели 299 тыс. 358 больных;
- зафиксировали 11 тыс. 263 летальных случая.
По данным сервиса Worldometers, Украина, по результатам 23 ноября, оказалась на шестом месте в Европе по количеству новых случаев COVID-19 и на десятом в мире.
Напомним, недавно стало известно, сколько народных депутатов заболели COVID-19.