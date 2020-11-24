Трамп поручил начать процесс передачи дел Байдену

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n146890-tramp-poruchil-nachat-process-peredachi-del-baydenu.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, рекомендовал Управлению служб общего назначения Белого дома начать, как это предусмотрено соответствующими протоколами, формальный процесс передачи полномочий новой администрации, которую сейчас формирует победитель президентских выборов — представитель Демократической партии Джо Байден.

Трамп сообщил об этом на своей странице в социальной сети коротких сообщений Twitter.

В интересах нашей страны, я рекомендую Эмили (Эмили Мерфи, главе Управление служб общего назначения — ред.) и ее команде сделать то, что должно быть сделано в соответствии с первоочередными протоколами, и я сказал моей команде сделать то же самое, — отметил Трамп.



В то же время Трамп заверил, что будет продолжать искать юридические пути обжалования результатов недавних президентских выборов в США.

Напомним, Байден недавно определился с кандидатурой будущего госсекретаря США.