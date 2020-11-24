Трамп доручив почати процес передачі справ Байдену

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Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore
Трамп доручив почати процес передачі справ Байденуhttps://racurs.ua/ua/n146890-tramp-doruchyv-pochaty-proces-peredachi-sprav-baydenu.htmlРакурс
Дональд Трамп, чинний президент США, рекомендував Управлінню служб загального призначення Білого дому розпочати, як це передбачено відповідними протоколами, формальний процес передачі повноважень новій адміністрації, котру наразі формує переможець президентських виборів — представник Демократичної партії Джо Байден.
Трамп повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі коротких повідомлень Twitter.
В інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі (Емілі Мерфі, главі Управління служб загального призначення — ред.) та її команді зробити те, що має бути зроблене згідно з першочерговими протоколами, і я сказав моїй команді зробити те саме, — зазначив Трамп.
Водночас Трамп запевнив, що продовжуватиме шукати юридичні шляхи оскарження результатів нещодавніх президентських виборів у США.
Нагадаємо, Байден нещодавно визначився з кандидатурою майбутнього держсекретаря США.
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