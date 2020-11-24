Китай відправив космічний апарат за місячним ґрунтом, фото: «Сіньхуа»

https://racurs.ua/ua/n146889-vpershe-za-44-roky-kytayskyy-aparat-pryveze-misyachnyy-runt-na-zemlu-video.html

Ракурс

Китай з космодрому Веньчан запустив ракету-носій «Чанчжен-2» з безпілотним космічним апаратом «Чан'е-5», котрий покликаний вперше за 44 роки привезти на Землю зразки місячного ґрунту.

«Чан'е-5» — одна з найскладніших аерокосмічних місій Китаю і перша спроба країни отримати зразки з позаземного тіла, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Також ця місія має закласти основу для майбутнього пілотованого польоту на Місяць.

«Чан'е-5» має доставити на Землю 2 кг місячного ґрунту. Якщо це вдасться, Китай стане третьою державою в історії, після США та СРСР, котра доставила на Землю місячний ґрунт.

Місцем посадки апарату на Місяць стане ділянка, розташована поблизу Піку Рюмкера — гірської вершини, котра сформувалася мільярди років тому зі щитового вулкана в Океані Штормів, що в північно-західній частині видимого із Землі боку Місяця.

Це місце обране, оскільки має геологічний вік, молодший за райони, де збирали ґрунт США та Радянський Союз понад 40 років тому. Зібрані тут зразки, як очікується, дозволять відповісти на такі питання:

як довго Місяць залишався вулканічно активним;

коли зникло магнітне поле Місяця.

Нагадаємо, учені побоюються, що космічні апарати можуть «зіпсувати» Місяць.