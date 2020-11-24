Китай отправил космический аппарат за лунной почвой, фото: «Синьхуа»

https://racurs.ua/n146889-vpervye-za-44-goda-kitayskiy-apparat-privezet-lunnyy-grunt-video.html

Ракурс

Китай с космодрома Вэньчан запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2» с беспилотным космическим аппаратом «Чанъэ-5», который призван впервые за 44 года привезти на Землю образцы лунного грунта.

«Чанъэ-5» — одна из самых сложных аэрокосмических миссий Китая и первая попытка страны получить образцы с внеземного тела, сообщает агентство «Синьхуа».

Также эта миссия должна заложить основу для будущего пилотируемого полета на Луну.

«Чанъэ-5» должен доставить на Землю 2 кг лунного грунта. Если это удастся, Китай станет третьим государством в истории, после США и СССР, которое доставила на Землю лунный грунт.

Местом посадки аппарата на Луну станет участок, расположенный вблизи Пика Рюмкера — горной вершины, которая сформировалась миллиарды лет назад из щитового вулкана в Океане Штормов, что в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны.

Это место выбрано, поскольку имеет геологический возраст, который моложе, чем районы, где собирали почву США и Советский Союз более 40 лет назад. Собранные здесь образцы, как ожидается, позволят ответить на следующие вопросы:

как долго Луна оставалась вулканически активной;

когда исчезло магнитное поле Луны.

Напомним, ученые опасаются, что космические аппараты могут «испортить» Луну.