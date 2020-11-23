Юпитер и Сатурн впервые «сольются» со времен Средневековья

Юпитер и Сатурн. Фото: Вести

https://racurs.ua/n146887-upiter-i-saturn-vpervye-solutsya-so-vremen-srednevekovya.html

Ракурс

Юпитер и Сатурн окажутся в непосредственной близости друг от друга уже в ближайшее время. 21 декабря после заката можно будет наблюдать «двойную» систему планет.

Такое событие произойдет впервые с 1226 года, и его можно будет увидеть в любой точке Земли. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что совмещение между этими планетами происходит довольно редко, а в данном случае явление и вовсе можно назвать исключительным — газовые гиганты будут находиться невероятно близко.

Этот процесс ученые заметили еще летом, и сейчас достоверно известно, что с 16 по 25 декабря Юпитер и Сатурн будет разделять видимое расстояние меньше диаметра Луны, а вечером 21 декабря они почти «сольются», поскольку расстояние не будет превышать более одной пятой лунного диаметра.

Отмечается, что на ночном небе будут видны будут не только сами планеты, но и их крупнейшие спутники.

Лучше всего соединение планет можно будет разглядеть в районе экватора. Однако, астрономы призывают не отчаиваться остальным жителям планеты — сближение планет в случае хорошей погоды можно будет наблюдать в любой точке Земли.

Однако, предостерегают ученые, чем севернее будет находиться наблюдатель, тем меньше времени у него будет на то, чтобы лицезреть «слияние», поскольку планеты довольно быстро опустятся за горизонт. Начать наблюдение стоит сразу после заката. Если не успеть, следующего такого события придется ждать до 2080 года, а затем оно повторится не ранее чем через 300 с лишним лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что замерзшая поверхность луны Сатурна вызвала множество обсуждений в научном сообществе. Поверхность спутника планеты оказалось покрытой ярко-белой коркой льда.