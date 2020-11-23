Ракурсhttps://racurs.ua/
24 ноября праздник. Фото: Istock
24 ноября отмечается Международный день эволюции и День друзейhttps://racurs.ua/n146886-24-noyabrya-otmechaetsya-mejdunarodnyy-den-evolucii-i-den-druzey.htmlРакурс
24 ноября в Украине и мире отмечают Международный день эволюции и День друзей. Международный день эволюции был введен для популяризации теории эволюции Чарльза Дарвина, которая вызвала настоящий ажиотаж в 19 веке.
Чарльзу Дарвину, английскому натуралисту, понадобилось 20 лет, чтобы написать и опубликовать свою оригинальную книгу «Происхождение видов», в которой он попытался объяснить процесс эволюции. Согласно его теории, эволюция — это изменение наследственных характеристик биологических популяций в течение последующих поколений.
Предполагается, что в конечном итоге каждое живое существо сможет проследить свое происхождение от бактерии, которая жила миллиарды лет назад. Утверждается, что эволюция в организме происходит из-за изменения наследственных признаков.
Также в этот день в США празднуют самый теплый праздник — Международный день друзей, посвященный дружеским отношениям между людьми. Праздник стал очень популярным, хотя он и неофициальный.
Посвящается этот день друзьям и близким людям, которые всегда поддержат и не оставят в беде. В этот светлый и добрый день люди радуют друг друга теплыми словами любви и поддержки.
В этот день произошло:
- 1638 — Казацкая рада в урочище Маслов Став утвердила «Ординацию Войска Запорожского реестрового» — устав запорожских казаков;
- 1859 — Чарльз Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов», что является одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;
- 1910 — в Севастополе начала работу офицерская школа авиации;
- 1918 — эскадра Антанты взяла Севастополь;
- 1969 — договор о нераспространении ядерного оружия ратифицирован в США и СССР;
- 1994 — в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ;
- 2004 — Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальные результаты выборов президента Украины. Победителем было признано Виктора Януковича. Протокол подписали 11 членов комиссии, один из которых, Александр Чупахин, подписал его с пометкой, что этот документ «не соответствует волеизъявлению украинского народа». Не подписали протокол трое членов ЦИК — Андрей Магера, Руслан Князевич и Ярослав Давыдович;
- 2015 — солдаты Свободной сирийской армии подвели российский вертолет в Сирии вблизи Латакии, заставив его совершить аварийную посадку;
- 2015 — начало обострения конфликта между Россией и НАТО на дипломатической арене вследствие небывалого в течение более чем 50-лет сбивания турецкими силами российского истребителя «Су-24», что пересек границу между Сирией и Турцией. В результате развертывания реакции, объявлено о проведении внеочередного заседания НАТО.
В этот день родились:
- 1592 — Питер Снаерс, известный фламандский художник-баталист эпохи барокко;
- 1632 — Бенедикт Спиноза, нидерландский философ, один из самых известных пантеистов;
- 1655 — Карл XI, король Шведской империи;
- 1826 — Лоренцини Карло, итальянский журналист и писатель, известный под псевдоним Карло Колоди, автор сказки «Пиноккио»;
- 1849 — Френсис Бернетт, американская писательница. Классик английской детской литературы;
- 1864 — Анри Тулуз-Лотрек, французский художник, пост-импрессионист;
- 1888 — Дейл Карнеги, американский психолог, педагог, писатель;
- 1914 — Чедвик Линн Рассел, английский скульптор-абстракционист;
- 1934 — Альфред Шнитке, советский композитор немецкого происхождения, теоретик музыки. Последние годы жил в Германии.
Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг праздников в Украине составили социологи. В этом году любимыми праздниками украинский остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. У 79% опрошенных самым популярным официальным праздником является Рождество Христово, а у 77% — Пасха. Еще 74% опрошенных считают самым популярным праздником Новый год, а 40% — Международный женский день.
.