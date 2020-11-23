24 ноября праздник. Фото: Istock

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Ракурс

24 ноября в Украине и мире отмечают Международный день эволюции и День друзей. Международный день эволюции был введен для популяризации теории эволюции Чарльза Дарвина, которая вызвала настоящий ажиотаж в 19 веке.

Чарльзу Дарвину, английскому натуралисту, понадобилось 20 лет, чтобы написать и опубликовать свою оригинальную книгу «Происхождение видов», в которой он попытался объяснить процесс эволюции. Согласно его теории, эволюция — это изменение наследственных характеристик биологических популяций в течение последующих поколений.

Предполагается, что в конечном итоге каждое живое существо сможет проследить свое происхождение от бактерии, которая жила миллиарды лет назад. Утверждается, что эволюция в организме происходит из-за изменения наследственных признаков.

Также в этот день в США празднуют самый теплый праздник — Международный день друзей, посвященный дружеским отношениям между людьми. Праздник стал очень популярным, хотя он и неофициальный.

Посвящается этот день друзьям и близким людям, которые всегда поддержат и не оставят в беде. В этот светлый и добрый день люди радуют друг друга теплыми словами любви и поддержки.

В этот день произошло:

1638 — Казацкая рада в урочище Маслов Став утвердила «Ординацию Войска Запорожского реестрового» — устав запорожских казаков;

1859 — Чарльз Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов», что является одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;

1910 — в Севастополе начала работу офицерская школа авиации;

1918 — эскадра Антанты взяла Севастополь;

1969 — договор о нераспространении ядерного оружия ратифицирован в США и СССР;

1994 — в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ;

2004 — Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальные результаты выборов президента Украины. Победителем было признано Виктора Януковича. Протокол подписали 11 членов комиссии, один из которых, Александр Чупахин, подписал его с пометкой, что этот документ «не соответствует волеизъявлению украинского народа». Не подписали протокол трое членов ЦИК — Андрей Магера, Руслан Князевич и Ярослав Давыдович;

2015 — солдаты Свободной сирийской армии подвели российский вертолет в Сирии вблизи Латакии, заставив его совершить аварийную посадку;

2015 — начало обострения конфликта между Россией и НАТО на дипломатической арене вследствие небывалого в течение более чем 50-лет сбивания турецкими силами российского истребителя «Су-24», что пересек границу между Сирией и Турцией. В результате развертывания реакции, объявлено о проведении внеочередного заседания НАТО.

В этот день родились:

1592 — Питер Снаерс, известный фламандский художник-баталист эпохи барокко;

1632 — Бенедикт Спиноза, нидерландский философ, один из самых известных пантеистов;

1655 — Карл XI, король Шведской империи;

1826 — Лоренцини Карло, итальянский журналист и писатель, известный под псевдоним Карло Колоди, автор сказки «Пиноккио»;

1849 — Френсис Бернетт, американская писательница. Классик английской детской литературы;

1864 — Анри Тулуз-Лотрек, французский художник, пост-импрессионист;

1888 — Дейл Карнеги, американский психолог, педагог, писатель;

1914 — Чедвик Линн Рассел, английский скульптор-абстракционист;

1934 — Альфред Шнитке, советский композитор немецкого происхождения, теоретик музыки. Последние годы жил в Германии.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг праздников в Украине составили социологи. В этом году любимыми праздниками украинский остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. У 79% опрошенных самым популярным официальным праздником является Рождество Христово, а у 77% — Пасха. Еще 74% опрошенных считают самым популярным праздником Новый год, а 40% — Международный женский день.