24 листопада свято. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146886-24-lystopada-svyatkuut-mijnarodnyy-den-evoluciyi-ta-den-druziv.html

Ракурс

24 листопада в Україні та світі святкують Міжнародний день еволюції та День друзів. Міжнародний день еволюції був запроваджений задля популяризації теорії еволюції Чарльза Дарвіна, яка викликала справжній ажіотаж у 19 сторіччі.

Чарльзу Дарвіну, англійському натуралістові, знадобилося 20 років, щоб написати і опублікувати свою оригінальну книгу «Походження видів», в якій він спробував пояснити процес еволюції. Відповідно до його теорії, еволюція — це зміна спадкових характеристик біологічних популяцій протягом наступних поколінь.

Передбачається, що зрештою кожна жива істота зможе простежити своє походження від бактерії, яка жила мільярди років тому. Стверджується, що еволюція в організмі відбувається через зміни спадкових ознак.

Також у цей день у США святкують найтепліше свято — Міжнародний день друзів, який присвячено дружнім взаєминам між людьми. Свято стало дуже популярним, хоча воно й неофіційне.

Присвячується цей день друзям і близьким людям, які завжди підтримають і не залишать у біді. У цей світлий і добрий день люди радують один одного теплими словами любові та підтримки.

У цей день відбулося:

1638 — Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила «Ординацію Війська Запорозького Реєстрового» — статут запорізьких козаків;

1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю «Походження видів», що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;

1910 — у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації;

1918 — ескадра Антанти взяла Севастополь;

1969 — договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР;

1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ «не відповідає волевиявленню українського народу». Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович;

2015 — солдати Вільної сирійської армії підбили російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 — початок загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття турецькими силами російського винищувача «СУ-24», що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною. Як наслідок розгортання реакції, оголошено про проведення позачергового засідання НАТО.

У цей день народилися:

1592 — Пітер Снаєрс, відомий фламандський художник-баталіст епохи бароко;

1632 — Бенедикт Спіноза, нідерландський філософ, один з найвідоміших пантеїстів;

1655 — Карл XI, король Шведської імперії;

1826 — Лоренціні Карло, італійський журналіст і письменник, відомий під псевдонім Карло Колоді, автор казки «Піноккіо»;

1849 — Френсіс Годгсон Бернет, американська письменниця. Класик англійської дитячої літератури;

1864 — Анрі Тулуз-Лотрек, французький маляр, пост-імпрессіоніст;

1888 — Дейл Карнегі, американський психолог, педагог, письменник;

1914 — Чедвік Лінн Рассел, англійський скульптор-абстракціоніст;

1934 — Альфред Шнітке, радянський композитор німецького походження, теоретик музики. Останні роки жив у Німеччині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг свят в Україні склали соціологи. Цьогоріч улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень та Новий рік. У 79% опитаних найпопулярнішим офіційним святом є Різдво Христове, а в 77% — Великдень. Ще 74% опитаних вважають найпопулярнішим святом Новий рік, а 40% — Міжнародний жіночий день.