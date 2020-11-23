Юпітер і Сатурн вперше «зіллються» з часів Середньовіччя

Юпітер і Сатурн. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n146887-upiter-i-saturn-vpershe-zillutsya-z-chasiv-serednovichchya.html

Ракурс

Юпітер і Сатурн опиняться у безпосередній близькості один від одного вже найближчим часом. 21 грудня після заходу можна буде спостерігати «подвійну» систему планет.

Така подія відбудеться вперше з 1226 року і її можна буде спостерігати у будь-якій точці Землі. Про це повідомляє Naked science.

Повідомляється, що «злиття» між цими планетами відбувається досить рідко, а у цьому випадку явище можна назвати винятковим — газові гіганти будуть знаходитися неймовірно близько.

Цей процес вчені помітили ще влітку, і зараз достеменно відомо, що з 16 по 25 грудня Юпітер і Сатурн розділятиме видима відстань менше діаметра Місяця, а ввечері 21 грудня вони майже «зіллються», оскільки відстань не перевищуватиме більше однієї п’ятої місячного діаметру.

Зазначається, що на нічному небі можна буде побачити не тільки самі планети, але і їх найбільші супутники.

Найкраще «злиття» планет можна буде розгледіти в районі екватора. Однак астрономи закликають не впадати у відчай іншим жителям планети — зближення планет у разі хорошої погоди можна буде спостерігати у будь-якій точці Землі.

Вчені застерігають, що чим північніше буде перебувати спостерігач, тим менше часу у нього буде на те, щоб споглядати «злиття», оскільки планети досить швидко опустяться за горизонт. Почати спостереження варто відразу після заходу сонця. Якщо не встигнути, наступної такої події доведеться чекати до 2080 року, а потім вона повториться не раніше ніж через 300 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що замерзла поверхня місяця Сатурна викликала безліч обговорень в науковому співтоваристві. Поверхня супутника планети виявилася покритою яскраво-білою кіркою льоду.