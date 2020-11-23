Первый полный скелет тираннозавра показали на фото

Тираннозавр. Фото: DW

https://racurs.ua/n146888-pervyy-polnyy-skelet-tirannozavra-pokazali-na-foto.html

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Скелет тираннозавра впервые представили публике в полном наборе. В экспозиции Музея естественных наук Северной Каролины в США появился первый полный скелет Tyrannosaurus Rex — одного из самых известных динозавров.

Древний ящер погиб в схватке с другим динозавром — трицератопсом. Об этом сообщает Naked science.

Битва гигантов, населявших планету раньше, случилась 67 млн лет назад. Впервые останки динозавра обнаружили еще в 2006 году на территории штата Монтана. Однако на то, чтобы аккуратно очистить скелеты общей массой 14 тонн и извлечь их из осадочных пород, понадобился не один год.

Руководство музея намерено сделать скелеты сражающихся динозавров «гвоздем программы», и в следующем году построит для них отдельную экспозицию. Ее главной особенностью будет то, что посетители смогут увидеть работу палеонтологов воочию, поскольку кости до сих пор очищают от осадочных пород.

Ученые отмечают, что в скелете тираннозавра сохранилось почти 100% костей, что делает экспонат уникальным. Предыдущий наиболее полный скелет Tyrannosaurus Rex был обнаружен в 1990 году и содержал лишь 85% костей.

Также на экспонате остались остатки кожи динозавра, что может говорить о том, что найденный скелет был молодой особью.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление повлияло на размеры динозавров, считают ученые. К такому выводу они пришли после обнаружения нового вида динозавров-зауроподов. Этот найденный динозавр является одним из самых ранних представителей этого вида, он жил на нашей планете около 179 млн лет назад.