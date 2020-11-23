Перший повний скелет тиранозавра показали на фото

Тиранозавр. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n146888-pershyy-povnyy-skelet-tyranozavra-pokazaly-na-foto.html

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Скелет тиранозавра вперше представили публіці у повному наборі. В експозиції Музею природних наук Північної Кароліни в США з’явився перший повний скелет Tyrannosaurus Rex — одного з найвідоміших динозаврів.

Стародавній ящір загинув в сутичці з іншим динозавром — трицератопсом. Про це повідомляє Naked science.

Битви гігантів, що населяли планету раніше, сталася 67 млн ​​років тому. Вперше останки динозавра виявили ще у 2006 році на території штату Монтана. Однак на те, щоб прискіпливо очистити скелети загальною масою 14 тонн і витягти їх з осадових порід, знадобився не один рік.



Керівництво музею має намір зробити скелети динозаврів окрасою програми, і в наступному році побудує для них окрему експозицію. Її головною особливістю є те, що відвідувачі зможуть побачити роботу палеонтологів на власні очі, оскільки кістки досі очищають від осадових порід.

Вчені зазначають, що у скелеті тиранозавра збереглося майже 100% кісток, що робить експонат унікальним. Попередній найповніший скелет Tyrannosaurus Rex був виявлений в 1990 році, і містив лише 85% кісток.

Також на експонаті залишилися залишки шкіри динозавра, що може говорити про те, що знайдений скелет був молодий особиною.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління вплинуло на розміри динозаврів, вважають вчені. До такого висновку дійшли після виявлення нового виду динозаврів-зауроподів. Цей знайдений динозавр є одним з найбільш ранніх представників цього виду, він жив на нашій планеті близько 179 млн років тому.