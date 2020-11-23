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Ракурс
Тиранозавр. Фото: DW

Перший повний скелет тиранозавра показали на фото

23 лис 2020, 22:27
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Скелет тиранозавра вперше представили публіці у повному наборі. В експозиції Музею природних наук Північної Кароліни в США з’явився перший повний скелет Tyrannosaurus Rex — одного з найвідоміших динозаврів.

Стародавній ящір загинув в сутичці з іншим динозавром — трицератопсом. Про це повідомляє Naked science.

Битви гігантів, що населяли планету раніше, сталася 67 млн ​​років тому. Вперше останки динозавра виявили ще у 2006 році на території штату Монтана. Однак на те, щоб прискіпливо очистити скелети загальною масою 14 тонн і витягти їх з осадових порід, знадобився не один рік.

Кістки динозавра. Фото: Naked scienceКерівництво музею має намір зробити скелети динозаврів окрасою програми, і в наступному році побудує для них окрему експозицію. Її головною особливістю є те, що відвідувачі зможуть побачити роботу палеонтологів на власні очі, оскільки кістки досі очищають від осадових порід.


Вчені зазначають, що у скелеті тиранозавра збереглося майже 100% кісток, що робить експонат унікальним. Попередній найповніший скелет Tyrannosaurus Rex був виявлений в 1990 році, і містив лише 85% кісток.

Також на експонаті залишилися залишки шкіри динозавра, що може говорити про те, що знайдений скелет був молодий особиною.

Скелет динозавра. Фото: Naked scienceНагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління вплинуло на розміри динозаврів, вважають вчені. До такого висновку дійшли після виявлення нового виду динозаврів-зауроподів. Цей знайдений динозавр є одним з найбільш ранніх представників цього виду, він жив на нашій планеті близько 179 млн років тому.

Джерело: Ракурс


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