Стало известно, сколько нардепов заболели коронавирусом

Верховная Рада. Фото: Голос Украины

https://racurs.ua/n146883-stalo-izvestno-skolko-nardepov-zaboleli-koronavirusom.html

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Коронавирус в Верховной Раде Украины уложил на больничные почти 30 народных избранников. Также на самоизоляцию ушли работники аппарата.

Об этом сообщила заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.



По ее словам, на сегодня коронавирус обнаружили у 27 нардепов и 34 работников аппарата Верховной Рады.

16 ноября во время отмены заседаний из-за эпидемии коронавируса, Кондратюк озвучила такую же цифру — 27 больных депутатов, но среди работников аппарата ВР было 24 инфицированных.

Как известно, спикер парламента Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук, до сих пор лечатся от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выздоровлении от коронавируса. О том, что «коронавирус позади» глава канцелярии Владимира Зеленского сообщил на своей странице в Фейсбук. Две недели Ермак находился в государственной больнице «Феофания», куда попал вместе с президентом Украины с диагнозом «коронавирусная болезнь».