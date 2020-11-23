Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Верховная Рада. Фото: Голос Украины

Стало известно, сколько нардепов заболели коронавирусом

23 ноя 2020, 19:33
999

Коронавирус в Верховной Раде Украины уложил на больничные почти 30 народных избранников. Также на самоизоляцию ушли работники аппарата.

Об этом сообщила заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.

Пост Кондратюк. Скриншот: FacebookПо ее словам, на сегодня коронавирус обнаружили у 27 нардепов и 34 работников аппарата Верховной Рады.

16 ноября во время отмены заседаний из-за эпидемии коронавируса, Кондратюк озвучила такую же цифру — 27 больных депутатов, но среди работников аппарата ВР было 24 инфицированных.


Как известно, спикер парламента Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук, до сих пор лечатся от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выздоровлении от коронавируса. О том, что «коронавирус позади» глава канцелярии Владимира Зеленского сообщил на своей странице в Фейсбук. Две недели Ермак находился в государственной больнице «Феофания», куда попал вместе с президентом Украины с диагнозом «коронавирусная болезнь».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров