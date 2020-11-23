Стало відомо, скільки нардепів захворіли на коронавірус

Верховна Рада. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n146883-stalo-vidomo-skilky-nardepiv-zahvorily-na-koronavirus.html

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Коронавірус у Верховній Раді України вклав на лікарняні майже 30 народних обранців. Також на самоізоляцію пішли працівники апарату.

Про це повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на сьогодні коронавірус виявили у 27 нардепів і 34 працівників апарату Верховної Ради.

16 листопада під час скасування засідань через епідемію коронавірусу, Кондратюк озвучила таку ж цифру — 27 хворих депутатів, але серед працівників апарату ВР було 24 інфікованих.

Як відомо, спікер парламенту Дмитро Разумков і його заступник, Руслан Стефанчук, досі лікуються від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про одужання від коронавірусу. Про те, що «коронавірус позаду» очільник канцелярії Володимира Зеленського повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Два тижні Єрмак перебував у державній лікарні «Феофанія», куди потрапив разом із президентом України з діагнозом «коронавірусна хвороба».