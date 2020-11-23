Відеоконференція. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n146882-jurnalist-vypadkovo-potrapyv-na-zakrytu-naradu-ministriv-oborony-ies-video-kuryozu.html

Ракурс

Журналіст з Нідерландів випадково потрапив на закриту відеоконференцію міністрів оборони Євросоюзу.

Він зайшов у конференцію після того, як міністр оборони Нідерландів виклав у своєму акаунті у Twitter дані для входу. Про це повідомляє BBC.

Судячи з відеозапису, журналіст був дуже здивований, коли побачив обличчя представників урядів країн ЄС, і усвідомив, куди він потрапив.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель натякнув чоловіку, що він потрапив у секретну відеоконференцію.

Ви ж знаєте, що це кримінальне правопорушення, так? Краще б вам швиденько вийти звідси, поки за вами не приїхала поліція, — додав Боррель.

Як з’ясувалося, журналіст зміг увійти до відеоконференції після того, як міністр оборони Нідерландів виклав зображення із логіном та частиною паролю від відеоконференції. Після кількох спроб репортер зміг підібрати пароль до закритої зустрічі. Оскільки з шести цифр на фото п’ять було видно, йому залишалося вгадати лише одну.

Речник міністра оборони Нідерландів згодом пояснив, що публікація логіну й паролю була «дурною помилкою» очільника відомства.

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