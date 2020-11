Журналіст з Нідерландів випадково потрапив на закриту відеоконференцію міністрів оборони Євросоюзу.

Він зайшов у конференцію після того, як міністр оборони Нідерландів виклав у своєму акаунті у Twitter дані для входу. Про це повідомляє BBC.

Судячи з відеозапису, журналіст був дуже здивований, коли побачив обличчя представників урядів країн ЄС, і усвідомив, куди він потрапив.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt