https://racurs.ua/n146882-jurnalist-sluchayno-popal-na-sekretnoe-soveschanie-ministrov-oborony-es-video-kureza.html

Ракурс

Журналист из Нидерландов случайно попал на закрытую видеоконференцию министров обороны Евросоюза.

Он зашел в конференцию после того, как министр обороны Нидерландов выложил в своем аккаунте в Twitter данные для входа. Об этом сообщает BBC.

Судя по видеозаписи, журналист был очень удивлен, когда увидел лица представителей правительств стран ЕС, и осознал, куда он попал.



That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель намекнул мужчине, что он попал в секретную видеоконференцию.

Вы же знаете, что это уголовное преступление, да? Лучше бы вам быстро выйти отсюда, пока за вами не приехала полиция, — добавил Боррель.

Как выяснилось, журналист смог войти в видеоконференцию после того, как министр обороны Нидерландов выложил изображение с логином и частью пароля от видеоконференции. После нескольких попыток репортер смог подобрать пароль к закрытой встрече. Поскольку из шести цифр на фото было видно пять, ему оставалось угадать только одну.

Спикер министра обороны Нидерландов впоследствии объяснил, что публикация логина и пароля была «глупой ошибкой» главы ведомства.

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