Журналист из Нидерландов случайно попал на закрытую видеоконференцию министров обороны Евросоюза.

Он зашел в конференцию после того, как министр обороны Нидерландов выложил в своем аккаунте в Twitter данные для входа. Об этом сообщает BBC.

Судя по видеозаписи, журналист был очень удивлен, когда увидел лица представителей правительств стран ЕС, и осознал, куда он попал.



That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt