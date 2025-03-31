Глава Еврокомиссии полчаса ругала Фицо из-за его переговоров с Трампом

https://racurs.ua/n205230-glava-evrokomissii-polchasa-rugala-fico-iz-za-ego-peregovorov-s-trampom.html

Ракурс

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо поскражився, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн лаяла його та назвала «повним ідіотом».

Це трапилося під час їхньої останньої телефонної розмови, яка стосувалася майбутніх тарифів США проти ЄС.

Сьогодні я говорив телефоном із Урсулою фон дер Ляйєн. Ми розглянули дві теми. Перша — це тарифи проти Європи. Вона мене жахливо сварила «Роберте, що ти наробив? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? Ти нормальний?» Вона лаяла мене півгодини, що я повний ідіот, — зазначив Фіцо.

Словацький премʼєр наголосив, що президент Франції Еммануель Макрон також бачився у Вашингтоні з Трампом.

При цьому він [Макрон] не поганий, а я поганий, — додав Фіцо.

Згодом Фіцо заявив, що жартував, що Урсула фон дер Ляєн «страшенно лаяла його», а словацькі медіа та опозиція нібито не зрозуміли це.