Евросоюз пересмотрит программы по внешней помощи

https://racurs.ua/n203953-evrosouz-peresmotrit-programmy-po-vneshney-pomoschi.html

Ракурс

Європейський Союз перегляне програми із зовнішньої допомоги.

Про це пише Bloomberg, ознайомившись із проєктом відповідного документа.

Так хочуть, щоб розподіл коштів більше відповідав зовнішньополітичним інтересам блоку в «умовах складної міжнародної ситуації».

Цей крок відбувається в той час, коли Європейська комісія бореться зі зростаючим списком пріоритетів, включаючи оборону, на тлі війни в Україні — яка триває вже третій рік — і ворожої позиції президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді, — пише Bloomberg.

У блоці прагнуть реструктурувати зовнішню допомогу, щоб забезпечити свої стратегічні інтереси, зокрема йдеться про зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, доступ до сировинних ресурсів та стримування напливу мігрантів.

Єврокомісія прагне надавати іноземну допомогу на більш вигідних умовах, оновивши її та зробити більш корисною для партнерів. Ідеї про вдосконалення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік окреслять найближчими тижнями.

План комісії збігається з кроком Трампа щодо ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку або USAID, яке щороку розподіляє за кордоном допомогу на десятки мільярдів доларів. У перший же день президент США оголосив про призупинення на 90 днів майже всієї іноземної допомоги.