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Две страны присоединятся к Шенгенской зоне. Фото:

Две страны Европы присоединятся к Шенгенской зоне

12 дек 2024, 13:50
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Болгарія і Румунія повноправно вступили до Шенгенської зони.


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Ці дві європейські країни стануть членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року. Шенген є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу.

Настав історичний момент — нарешті вітати Болгарію та Румунію як повноправних членів Шенгенської угоди, — заявив міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер.

Посадовець зазначив, що скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими державами-членами та між ними було головним пріоритетом угорського головування.

Пінтер наголосив, що цей крок принесе користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, а й Євросоюзу загалом.

Як відомо, Шенген є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році.

Нагадаємо, 9 грудня Австрія зняла вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Ці дві країни ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, але натрапили на опір Австрії та Нідерландів, які посилалися на недостатні заходи щодо стримування нелегальної міграції.

Источник: Ракурс


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