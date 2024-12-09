Австрія зняла вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

https://racurs.ua/ua/n202010-bolgariya-ta-rumuniya-uviydut-do-shengenskoyi-zony-avstriya-znyala-veto.html

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Австрія зняла вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

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Офіційно рішення про вступ країн мають ухвалити 12 грудня на засіданні Ради міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу. Раніше Австрія виступала проти цього через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії.

У відповідь на запит агентства МВС Австрії зазначило, що Відень не перешкоджатиме рішенню, яке 12 грудня має ухвалити на засіданні Рада міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі.

Після повітряного Шенгену для Румунії та Болгарії також відкривається Шенген на землі, — заявив глава МВС Австрії.

Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, але натрапили на опір Австрії та Нідерландів, які посилалися на недостатні заходи щодо стримування нелегальної міграції.

Шенгенська зона — це європейський простір, де скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Вступ країн сприятиме розвитку подорожей, торгівлі й туризму.