Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Про це він 23 листопада повідомив у соцмережах. Глава держави повернувся до роботи на Банковій і записав відео із робочого кабінету.

У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію.

Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі, — написав глава держави у телеграм-каналі.