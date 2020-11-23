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Зеленський одужав від коронавірусу, фото — ЕРА
Зеленський одужав від коронавірусу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n146854-zelenskyy-odujav-vid-koronavirusu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Про це він 23 листопада повідомив у соцмережах. Глава держави повернувся до роботи на Банковій і записав відео із робочого кабінету.
У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію.Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі, — написав глава держави у телеграм-каналі.
Нагадаємо, що сьогодні про негативний тест на коронавірус заявив і очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Президент та очільник його канцелярії потрапили в лікарню з коронавірусом 9 листопада.
У суботу, 21 листопада, у День гідності та свободи у лікарню «Феофанія» до Зеленського та Єрмака приїжджали на протест активісти.
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