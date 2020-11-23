Зеленский вернулся на работу после коронавируса, фото — ЕРА

https://racurs.ua/n146854-zelenskiy-vernulsya-na-rabotu-posle-koronavirusa-video.html

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Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. Об этом он 23 ноября сообщил в соцсетях. Глава государства вернулся к работе на Банковой и записал видео на рабочем месте.

У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме, — написал глава государства в телеграм-канале.

Напомним, что сегодня об отрицательном тесте на коронавирус заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Президент и глава его канцелярии попали в больницу с коронавирусом вместе — 9 ноября.

В субботу, 21 ноября, в День достоинства и свободы в больницу «Феофания» к Зеленскому и Ермаку приезжали с протестом активисты.