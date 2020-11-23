Митинг в Одессе. Фото: Общественное Одесса

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Протест против карантина выходного дня устроили предприниматели Одессы.

Бессрочный митинг объявили предприниматели с рынка «7-й километр», выступившие против карантина выходного дня. Активисты перекрыли дорогу и требовали разрешить им работать. Такую акцию они провели после того, как на рынок прибыло несколько автобусов с правоохранителями. Об этом 23 ноября сообщает «Думская».

Часть предпринимателей подчинилась требованию, и закрыв киоски, разошлись домой. Но несколько сотен торговцев устроили митинг. В знак протеста они перекрыли дорогу на Овдиополь. Представители Одесской ОГА предложили встретиться в рабочий день, но они отказались.

Впоследствии к протестующим присоединились и представители нескольких других местных базаров. Активисты блокировали дорогу более суток, но 23 ноября митинг разогнала полиция. Протестующих задержали и доставили в местный участок.

В главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что расследуют блокирование транспортных коммуникаций. Сведения о перекрытии движения правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, протестующие с рынка «7 километр» заявили, что не разблокируют дорогу до тех пор, пока глава Одесской ОГА и городской голова Одессы не выслушают их требования.