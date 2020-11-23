Мітинг в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

https://racurs.ua/ua/n146853-akciu-proty-karantynu-rozignaly-v-odesi-policeyski-video.html

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Протест проти карантину вихідного дня влаштували підприємці Одеси.

Безстроковий мітинг оголосили підприємці з ринку «7-й кілометр», які виступили проти карантину вихідного дня. Активісти перекрили дорогу і вимагали дозволити їм працювати. Таку акцію вони провели після того, як на ринок прибуло кілька автобусів із правоохоронцями ля перевірки вимог карантину. Про це 23 листопада повідомляє «Думська».

Частина підприємців підкорилася вимозі, й зачинивши кіоски, розійшлися додому. Але кілька сотень торговців влаштували мітинг. В знак протесту вони перекрили дорогу на Овдіополь. Представники Одеської ОДА запропонували зустрітися у робочий день, але вони відмовились.

Згодом до протестувальників долучилися й представники кількох інших місцевих базарів. Активісти блокували дорогу понад добу, але 23 листопада мітинг розігнала поліція. Протестувальників затримали та доправили до місцевого відділку.

У головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що розслідують блокування транспортних комунікацій. Відомості про перекриття руху правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, протестувальники з ринку «7 кілометр» заявили, що не розблокують дорогу до тих пір, поки глава Одеської ОДА та міський голова Одеси не вислухають їхні вимоги.