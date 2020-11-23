Конфлікт Разумкова і Зеленського прокоментували на Банковій

https://racurs.ua/ua/n146852-konflikt-razumkova-i-zelenskogo-prokomentuvaly-na-bankoviy.html

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Про конфлікт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і президента Володимира Зеленського розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк. Він запевнив у відсутності жодних суперечок між Разумковим і главою держави, однак визнав, що голова парламенту у питанні перезавантаження роботи Конституційного суду пішов у розріз із Зеленським.

У нас немає ані найменшого конфлікту зі спікером парламенту. Є його уявлення про якісь його ситуативні проекти, — заявив Подоляк в інтерв’ю «Бабелю».

Нагадаємо, Зеленський зареєстрував у Раді законопроект, який, зокрема, передбачав розпуск Конституційного суду України. Разумков подав альтернативний документ щодо відновлення повноважень антикорупційних органів.

Моя позиція відома: коли ти заходиш у складі команди з великим рейтингом і кредитом довіри, то щонайменше перші три-чотири роки потрібно працювати в рамках єдиної команди. Є президент, він визначив певні вектори. У випадку з КСУ — це принциповий вектор… Мені здається, що спікер повинен з нами в цьому напрямку рухатися в унісон, навіть якщо має власні політичні амбіції та цілі, — додав Подоляк.

Також в офісі Зеленського пообіцяли «не спускати на гальмах» ситуацію з КСУ.

Як відомо, проект закону Разумкова внесли в парламент 2 листопада. Спікер ВР анонсував цей документ під час засідання погоджувальної ради парламенту. Він запропоновав повернути е-декларування в первісному вигляді (навіть без виключення для суддів), а вже в нормальному режимі міняти закон за два місяці.

Нагадаємо, проти законопроекту президента Володимира Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» виступили фракції «Голосу», «Європейської солідарності», «Опозиційної платформи — За життя» та депутатська група «За майбутнє".