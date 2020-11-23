Конфликт Разумкова и Зеленского прокомментировали на Банковой

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О конфликте спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и президента Владимира Зеленского рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заверил в отсутствии споров между Разумковым и главой государства, однако признал, что у главы парламента и Зеленского разные видения решения проблемы Конституционного суда.

У нас нет ни малейшего конфликта со спикером парламента. Есть его представления о каких-то его ситуативных проектах, — заявил Подоляк в интервью «Бабелю».

Напомним, Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, который, в частности, предусматривал роспуск Конституционного суда Украины. Разумков подал альтернативный документ о восстановлении полномочий антикоррупционных органов.

Моя позиция известна: когда ты заходишь в составе команды с большим рейтингом и кредитом доверия, то как минимум первые три-четыре года нужно работать в рамках единой команды. Есть президент, он определил курс. В случае с КСУ — это принципиальный вектор… Мне кажется, что спикер должен с нами в этом направлении двигаться в унисон, даже если имеет собственные политические амбиции и цели, — добавил Подоляк.

Также в офисе Зеленского пообещали «не спускать на тормозах» ситуацию с КСУ.

Как известно, проект закона Разумкова внесли в парламент 2 ноября. Спикер ВР анонсировал этот документ на заседании согласительного совета парламента. Он предложил вернуть е-декларирование в первоначальном виде (даже без исключения для судей), а уже в нормальном режиме менять закон за два месяца.

Напомним, против законопроекта президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства» выступили фракции «Голоса», «Европейской солидарности», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и депутатская группа «За будущее».