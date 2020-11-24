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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: AviaPages.ru

Коронавірус в Україні — кількість нових випадків зросла (ІНФОГРАФІКА)

24 лис 2020, 09:30
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували ще 12 тис. 287 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що помітно більше, ніж за результатами 22 листопада, коли було виявлено 10 тис. 945 випадків цього захворювання.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання — 533 дитини та 570 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в таких регіонах:

  • Києві — 1 тис. 422;
  • Київській області — 1 тис. 89;
  • Дніпропетровській області — 952;
  • Одеській області — 865;
  • Запорізькій області — 800.

Госпіталізували за добу 1 тис. 403 особи. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 337,3 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з поширенням COVID-19.

Коронавірус за добу забрав життя 188 осіб, одужали 8 тис. 298 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 647 тис. 976 осіб;
  • одужали 299 тис. 358 хворих;
  • зафіксовано 11 тис. 263 летальних випадки.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

За даними сервісу Worldometers, Україна, за результатами 23 листопада, опинилася на шостому місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19 та на десятому у світі.


Коронавірус у світі, інфографіка: Worldometers

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки народних депутатів захворіли на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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