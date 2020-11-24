В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: AviaPages.ru

https://racurs.ua/ua/n146891-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-zrosla-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували ще 12 тис. 287 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що помітно більше, ніж за результатами 22 листопада, коли було виявлено 10 тис. 945 випадків цього захворювання.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків захворювання — 533 дитини та 570 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в таких регіонах:

Києві — 1 тис. 422;

Київській області — 1 тис. 89;

Дніпропетровській області — 952;

Одеській області — 865;

Запорізькій області — 800.

Госпіталізували за добу 1 тис. 403 особи. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 337,3 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з поширенням COVID-19.

Коронавірус за добу забрав життя 188 осіб, одужали 8 тис. 298 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 647 тис. 976 осіб;

одужали 299 тис. 358 хворих;

зафіксовано 11 тис. 263 летальних випадки.

За даними сервісу Worldometers, Україна, за результатами 23 листопада, опинилася на шостому місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19 та на десятому у світі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки народних депутатів захворіли на COVID-19.