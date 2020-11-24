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Ракурс
Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

Коронавірус у Києві побив новий рекорд — за добу 1 тис. 422 хворих (КАРТА)

24 лис 2020, 11:09
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Рекорд коронавірусу виявили в Києві за минулу добу, 23 листопада.

Вчора захворіли 1 тис. 422 осіб, а загалом із початку пандемії в столиці вже зафіксовано 61 тис. 640 випадків. У понеділок померли 30 хворих, а загалом жертвами коронавірусу стали 1 тис. 173 киян. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Серед хворих: 865 жінок віком від 18 до 84 років та 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв. Також хворобу виявили у 51 дівчинки від 9 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.

Найбільше хворих вчора виявили в Деснянському районі — 427 осіб. У Подільському районі захворіли 170 киян, а в Дарницькому районі виявили 159 випадків.

Медики вирішили госпіталізувати 68 пацієнтів, а інші перебувають на самоізоляції. Одужати за добу змогли 347 людей, а загалом коронавірус подолали 21 тис. 91 мешканець Києва.


Коронавірус у Києві. Карта: Віталій Кличко у Telegram

Нагадаємо, 23 листопада в Україні зафіксували ще 12 тис. 287 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що помітно більше, ніж за результатами 22 листопада, коли було виявлено 10 тис. 945 випадків цього захворювання.

Джерело: Ракурс


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