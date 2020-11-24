Російську вакцину від коронавірусу розпочала тестувати Угорщина

Російська вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146898-rosiysku-vakcynu-vid-koronavirusu-rozpochala-testuvaty-ugorschyna.html

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Вакцина від коронавірусу російського виробництва досі не тестувалася в інших країнах. Угорщина стала першою в Європі державою, яка отримала зразки препарату «Спутник V».

Задля перевірки безпечності та ефективності російської вакцини, Угорщина додатково перевірить десять початкових доз вакцини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі між угорською фармацевтичною компанію та російськими партнерами тривають переговори про можливе виробництво вакцини всередині країни.

Голова МЗС зазначає, що Угорщина, як член ЄС, також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин. Від китайських партнерів було закуплено 2,8 мільйона доз вакцини.

Сіярто додав, що закупівля російської вакцини це не «ідеологічне питання», відповідаючи на критику опозиції країни.



Наголосимо, що Угорщина погодилася на поставки російської вакцини, попри застереження Єврокомісії. Раніше представник комісії Ерік Мамер заявляв, що проти будь-якої країни Євросоюзу, яка закупить вакцину без сертифікації в ЄС, будуть вжиті заходи. Згідно з правилами ЄС, вакцину має схвалити Європейське агентство лікарських засобів, перш ніж її можна буде продавати в будь-якій з 27 країн ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сумнівна російська вакцина «Супутник V» від коронавірусу буде випробовуватися на громадянах Білорусі. Уточнюється, що білоруські громадяни братимуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу російського виробництва у добровільному порядку.