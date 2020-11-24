Российскую вакцину от коронавируса начала тестировать Венгрия

Российская вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146898-rossiyskuu-vakcinu-ot-koronavirusa-nachala-testirovat-vengriya.html

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Вакцина от коронавируса российского производства до сих пор не тестировалась в других странах. Венгрия стала первым в Европе государством, получившим образцы препарата «Спутник V».

Для проверки безопасности и эффективности российской вакцины, Венгрия дополнительно проверит десять начальных доз вакцины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас между венгерской фармацевтической компании и российскими партнерами продолжаются переговоры о возможном производстве вакцины внутри страны. Глава МИД отмечает, что Венгрия, как член ЕС, также ведет переговоры с тремя китайскими производителями вакцин. От китайских партнеров было закуплено 2,8 млн доз вакцины.

Сиярто добавил, что закупка российской вакцины это не «идеологический вопрос», отвечая на критику оппозиции страны.

Отметим, что Венгрия согласилась на поставки российской вакцины, несмотря на предостережения Еврокомиссии. Ранее представитель комиссии Эрик Мамер заявлял, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину без сертификации в ЕС, будут приняты меры. Согласно правилам ЕС, вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, прежде чем ее можно будет продавать в любой из 27 стран ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что сомнительная российская вакцина «Спутник V» от коронавируса будет испытываться на гражданах Беларуси. Уточняется, что белорусские граждане будут принимать участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса российского производства в добровольном порядке.