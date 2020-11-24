В Украине начался бюджетный кризис, фото: PxHere

https://racurs.ua/n146897-pravitelstvo-ostanovilo-finansirovanie-nezaschischennyh-rashodov-smi.html

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Бюджетный кризис начался в Украине.

Госказначейство остановило финансирование всех государственных расходов, кроме защищенных (зарплат бюджетников, пенсий, соцвыплат, погашения долгов и т. д.). Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Кабмина.

Отмечается, что последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов Госказначейство обслуживало 20 ноября.

Казначейство осуществляет выполнение показателей госбюджета и обслуживания других клиентов в соответствии с законодательством, — сообщили изданию в пресс-службе Минфина.

В то же время в Госказначействе на запрос «Европейской правды» не ответили.

Стоит добавить, что бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта на своей странице в социальной сети Фейсбук, ссылаясь на собственные источники, недавно заявил, что с 9 ноября Госказначейство работает «в режиме картотеки».

К ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают, — отметил он.



По словам Кухты, в новейшей истории Украины в середине ноября такой ситуации не было уже как минимум 10 лет.

Напомним, бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что нового транша от Международного валютного фонда Украина до конца этого года уже не получит.