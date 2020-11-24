Тимофей Милованов рассказал, получит ли Украина новый транш МВФ, фото: «24 канал»

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Тимофей Милованов, бывший министр экономики, а с недавнего времени — внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, считает, что наше государство в этом году новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) уже не получит.

Милованов заявил об этом в эфире телепрограммы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Физически, календарно сейчас мы не успеваем, — отметил он. — Что можно получить в этом году — это миссию МВФ, и если очень хорошо поработать, то можно получить Staff-Level Agreement — это достижение договоренностей на рабочем уровне.

По словам Милованова, достижение такой договоренности будет позитивным сигналом финансовым рынкам и позволит Украине привлечь финансирование на несколько месяцев — на период переговоров с МВФ об условиях кредита.

Экс-министр подчеркнул, что ситуация с МВФ является «сложной» и добавил, что Украине будет трудно занять деньги для того, чтобы перекредитироваться.

Перекредитироться придется. Для того, чтобы цена была не слишком высока, нужно, чтобы была договоренность на рабочем уровне, — это можно сделать, но нужно поработать. А уже после этого получить транш и снизить проценты, по которым мы занимаем, — подчеркнул он.



Напомним, в МВФ недавно назвали условия предоставления транша Украине.