Серийный 17-летний похититель третий раз угнал маршрутку в Ровно, фото — Нацполиция

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Ракурс

В Ровно 17-летний парень в третий раз похитил маршрутку. Он залез в маршрутное такси на автостоянке.

В полиции Ровно сообщили, что за предыдущие преступления ему дали два года испытательного срока.

Юноша из села Большой Олексин приехал на железнодорожный вокзал из Ивано-Франковска, где гостил у бабушки. Ему вдруг очень захотелось прокатиться на маршрутке.

Он пришел на автостоянку и воспользовался тем, что охранник отлучился на несколько минут. В авто похититель проник через заднюю дверь. В бардачке парень нашел ключи и быстро уехал со стоянки.

Охранник через несколько часов увидел, что маршрутка исчезла. Ее нашли на одной из улиц Великого Олексина. Патруль начал догонять парня, но тот даже сумел «оторваться» от копов, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар.

Зимой 2020 года юный угонщик с периодичностью в несколько дней уже похищал маршрутки. В одном из случаев даже возил некоторое время пассажиров по городу.

На этот раз парня могут лишить свободы на срок до восьми лет.