Серійний 17-річний викрадач втретє угнав маршрутку в Рівному, фото — Нацполіція

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Ракурс

У Рівному 17-річний хлопець втретє викрав маршрутку. Він заліз у маршрутне таксі на автостоянці.

У поліції Рівного повідомили, що за попередні злочини його засудили — дали два роки іспитового строку.

Юнак з села Великий Олексин приїхав на залізничний вокзал з Івано-Франківська, де гостював у бабусі. Йому раптом дуже закортіло прокататись на маршрутці.

Він прийшов на автостоянку і скористався тим, що охоронець саме відлучився на кілька хвилин. В авто викрадач пробрався через задні двері. У бардачку хлопець знайшов ключі та швидко поїхав зі стоянки.

Охоронець через кілька годин побачив, що маршрутка зникла. Її відшукали на одній із вулиць Великого Олексина. Патруль почав наздоганяти хлопця, але той навіть зумів «відірватися» від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар.

Взимку 2020 року юний викрадач з періодичністю у кілька днів уже викрадав маршрутки. В одному із випадків навіть возив деякий час пасажирів містом.

Цього разу хлопця можуть позбавити волі на термін до восьми років.