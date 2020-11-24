Тимофій Милованов розповів, чи отримає Україна новий транш МВФ, фото: «24 канал»

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Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, а з недавнього часу — позаштатний радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, вважає, що наша держава в цьому році новий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже не отримає.

Милованов заявив про це в ефірі телепрограми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Фізично, календарно зараз ми не встигаємо, — зазначив він. — Що можливо отримати цього року — це місію МВФ, і якщо дуже добре попрацювати, то можна отримати Staff-Level Agreement — це досягнення домовленостей на робочому рівні.

За словами Милованова, досягнення такої домовленості буде позитивним сигналом фінансовим ринкам і дозволить Україні залучити фінансування на кілька місяців — на період перемовин з МВФ щодо умов кредиту.

Екс-міністр наголосив, що ситуація з МВФ є «складною» та додав, що Україні буде важко позичити гроші для того, щоб перекредитуватися.

Перекридитуватися доведеться. Для того, щоб ціна була не зависока, потрібно, щоб була домовленість на робочому рівні, — це можна зробити, але потрібно попрацювати. А вже після цього отримати транш і знизити відсотки, за якими ми позичаємо, — наголосив він.

Нагадаємо, у МВФ нещодавно назвали умову надання траншу Україні.