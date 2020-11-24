Єлизавета II запустила виробництво свого улюбленого алкогольного напою

Королева Єлизавета II, фото: SportChic

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Ракурс

Королева Великої Британії Єлизавета II власне виробництво джина, котрий є одним з її улюблених алкогольних напоїв.

Джин під назвою Sandringham Celebration Gin виготовили на винокурні в маєтку королеви на півночі Норфолка, повідомляє видання Daily Mail.

Вартість напою, розлитого у пляшках об'ємом 500 мілілітрів, становитиме 50 фунтів стерлінгів (близько 1,9 тис. грн).

Пляшки продає інтернет-магазин маєтку з безкоштовною доставкою по Великій Британії. Після скасування карантинних обмежень джин також можна буде придбати в сувенірному магазині Sandringham.

Це вже третій алкогольний бренд, який відкриває королівська сім’я. У липні Букінгемський палац представив колекцію джина Royal Collection Trust, а кілька місяців після цього син королеви принц Чарльз вирішив випускати джин під маркою Highgrove.

Варто зазначити, що джин від королеви є найдорожчим з цього переліку. Вартість Royal Collection Trust становить 40 фунтів стерлінгів за пляшку об'ємом 700 мілілітрів, а джин від принца Чарльза — 34,95 фунтів стерлінгів за пляшку такого ж об'єму.

Нагадаємо, відомий американський мільярдер та винахідник Ілон Маск нещодавно розпочав виробництво текіли.