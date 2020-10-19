В 2021 году учителям планируют поднять зарплату, фото: «24 Канал»

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Зарплаты учителей в 2021 году планируют повышать в два этапа — в январе и июле.

Это предусматривает проект госбюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба Минобразования.

В целом должностные оклады учителей из расчета 18 часов в неделю с июля 2021 года должны быть на 30% больше, чем в сентябре этого года:

должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2021 года вырастет с 4 тыс. 50 грн до 4 тыс. 859 грн, а с июля 2021 года — до 5 тыс. 265 грн;

должностной оклад учителя I категории в январе 2021 года возрастет с 5 тыс. 51 грн до 6 тыс. 61 грн, а с июля 2021 года — до 6 тыс. 567 грн;

должностной оклад учителя высшей категории заведения общего среднего образования в январе 2021 года возрастет с 5 тыс. 385 грн до 6 тыс. 461 грн, а с июля 2021 года — до 7 тыс. 1 грн.

Отмечается, что фактическая зарплата учителей также будет зависеть от:

надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей — 10%);

надбавок за престижность труда (5−30%);

других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т. д.).

Напомним, в Минобразования ранее сообщали, насколько планируют поднять зарплаты воспитателей детсадов.