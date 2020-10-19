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Ракурс
У 2021 році вчителям планують підняти зарплату, фото: «24 Канал»

Міносвіти розповіло про зарплати вчителів у 2021 році — і це не знамениті 4 тис. доларів (ІНФОГРАФІКА)

19 жов 2020, 15:58
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Зарплати вчителів у 2021 році планують підвищувати у два етапи — у січні та липні.

Це передбачає проект держбюджету на 2021 рік, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Загалом посадові оклади вчителів з розрахунку 18 годин на тиждень із липня 2021 року мають бути на 30% більшими, ніж у вересні цього року:

  • посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи у січні 2021 року зросте з 4 тис. 50 грн до 4 тис. 859 грн, а з липня 2021 року — до 5 тис. 265 грн;
  • посадовий оклад вчителя I категорії у січні 2021 року зросте з 5 тис. 51 грн до 6 тис. 61 грн, а з липня 2021 року — до 6 тис. 567 грн;
  • посадовий оклад учителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти у січні 2021 року зросте з 5 тис. 385 грн до 6 тис. 461 грн, а з липня 2021 року — до 7 тис. 1 грн.

Заплановане зростання зарплат вчителів, інфографіка: Міносвіти


Зазначається, що фактична зарплата вчителів також залежатиме від:

  • надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів — 10%);
  • надбавок за престижність праці (5−30%);
  • інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо).

Нагадаємо, у Міносвіти раніше повідомляли, наскільки планують підняти зарплати вихователів дитсадків.

Джерело: Ракурс


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