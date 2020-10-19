У 2021 році вчителям планують підняти зарплату, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/ua/n145308-minosvity-rozpovilo-pro-zarplaty-vchyteliv-u-2021-roci-i-ce-ne-znamenyti-4-tys-dolariv.html

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Зарплати вчителів у 2021 році планують підвищувати у два етапи — у січні та липні.

Це передбачає проект держбюджету на 2021 рік, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Загалом посадові оклади вчителів з розрахунку 18 годин на тиждень із липня 2021 року мають бути на 30% більшими, ніж у вересні цього року:

посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи у січні 2021 року зросте з 4 тис. 50 грн до 4 тис. 859 грн, а з липня 2021 року — до 5 тис. 265 грн;

посадовий оклад вчителя I категорії у січні 2021 року зросте з 5 тис. 51 грн до 6 тис. 61 грн, а з липня 2021 року — до 6 тис. 567 грн;

посадовий оклад учителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти у січні 2021 року зросте з 5 тис. 385 грн до 6 тис. 461 грн, а з липня 2021 року — до 7 тис. 1 грн.

Зазначається, що фактична зарплата вчителів також залежатиме від:

надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів — 10%);

надбавок за престижність праці (5−30%);

інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо).

Нагадаємо, у Міносвіти раніше повідомляли, наскільки планують підняти зарплати вихователів дитсадків.