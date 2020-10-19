Медведчуківці оскаржили закон про ОТГ. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145305-medvedchukivci-oskarjyly-u-konstytuciynomu-sudi-zakon-pro-otg.html

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Конституційний суд має розглянути конституційність деяких положень закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Відповідне подання за підписом 51 народного депутата надійшло до суду 19 жовтня.

Документ спрямували до суду депутати фракції «Опозиційна платформа — За життя» Василь Німченко, Тетяна Плачкова та Наталія Приходько. Про це повідомляється на сайті суду.

Майже усі депутати, які підписалися, також є членами цієї фракції.

У суді зазначають, що депутати вважають, що закон «Про добровільне об'єднання територіальних громад» не відповідає низці статей Конституції, а «його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад організації місцевого самоврядування в Україні та звуження права територіальних громад на добровільне об'єднання».

Нагадаємо, 12 червня уряд схвалив план утворення нових районів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що формування районів стане завершенням основного етапу адміністративно-територіальної реформи.