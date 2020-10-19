Друзья Медведчука обжаловали закон о ОТГ. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145305-druzya-medvedchuka-objalovali-v-konstitucionnom-sude-zakon-o-otg.html

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Конституционный суд должен рассмотреть конституционность некоторых положений закона «О добровольном объединении территориальных общин». Соответствующее представление подписал 51 народный депутат, оно поступило в суд 19 октября.

Документ направили в суд депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, Татьяна Плачкова и Наталья Приходько. Об этом сообщается на сайте суда.

Почти все депутаты, которые подписались, также члены этой фракции.

Депутаты считают, что закон «О добровольном объединении территориальных общин» не соответствует ряду статей Конституции, а «его правоприменения приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных общин на добровольное объединение».

Напомним, 12 июня правительство одобрило план образования новых районов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что формирование районов станет завершением основного этапа административно-территориальной реформы.